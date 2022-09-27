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Факты / Україна

13 солдат РФ и два майора: в Нацгвардии показали, как взяли в плен оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
13 солдат РФ и два майора: в Нацгвардии показали, как взяли в плен оккупантов

Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Нацгвардии взяли в плен 15 военных РФ, среди которых было два майора.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Нацгвардии.

— Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии Украины “демилитаризовали” и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых 2 майора, — говорится в сообщении.

Нацгвардейцы продолжают деоккупировать от россиян населенные пункты Харьковской области.

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Напомним, что в Харьковской области украинские военные нанесли большое оперативное поражение РФ, отвоевав почти весь регион. О том, что ВСУ входят в Изюм, стало известно 10 сентября.

К слову, ранее спецназовцы Главного управления разведки Kraken показали, как освобождали Балаклею Харьковской области.

Фото: скрин с видео Нацгвардии

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