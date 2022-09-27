13 солдат РФ та два майори: у Нацгвардії показали, як взяли в полон окупантів

Вересень, 27 в 17:59

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Нацгвардії взяли у полон 15 військових РФ, серед яких двоє майорів.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Нацгвардії.

– Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії України “демілітаризували” та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких 2 майори, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нацгвардійці продовжують деокуповувати від росіян населені пункти Харківської області.

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Нагадаємо, що на Харківщині українські військові завдали великої оперативної поразки РФ, відвоювавши майже весь регіон. Про те, що ЗСУ заходять в Ізюм, стало відомо 10 вересня.

До речі, раніше спецназівці Головного управління розвідки Kraken показали, як звільняли Балаклію Харківської області.

Фото: скрін з відео Нацгвардії