13 солдат РФ та два майори: у Нацгвардії показали, як взяли в полон окупантів
Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Нацгвардії взяли у полон 15 військових РФ, серед яких двоє майорів.
Про це у Telegram повідомила пресслужба Нацгвардії.
– Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії України “демілітаризували” та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких 2 майори, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нацгвардійці продовжують деокуповувати від росіян населені пункти Харківської області.
Нагадаємо, що на Харківщині українські військові завдали великої оперативної поразки РФ, відвоювавши майже весь регіон. Про те, що ЗСУ заходять в Ізюм, стало відомо 10 вересня.
До речі, раніше спецназівці Головного управління розвідки Kraken показали, як звільняли Балаклію Харківської області.
Фото: скрін з відео Нацгвардії