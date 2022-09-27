Сентябрь, 27 в 17:57

Оккупанты, захватившие земли Украины, начали объявлять первые “результаты” фейковых референдумов на временно захваченных территориях.

Нарисованные цифры так называемых референдумов начали публиковать российские пропагандистские СМИ.

Одно из государственных российских информагентств сообщило, что оккупационные власти на территории оккупированной Луганской области уже якобы обработала 12% “протоколов”. По версии пропаганды государства-агрессора, “результат” составляет почти 98% за присоединение к России.

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Похожая ситуация в оккупированной части Донецкой области, где после подсчета 14% “протоколов” оккупанты рисуют почти 98% поддержки за вхождение в состав РФ.

В частности, пропагандисты сообщают, что после обработки 14% бумажек, которые они называют протоколами, якобы почти 97% лиц, проголосовавших на Херсонщине, также “желают” присоединиться к государству-агрессору.

Оккупанты говорят, что планируют провести фиктивное голосование на “избирательных участках” 27 сентября, а, по версии пропаганды, с 23 по 26 сентября ставленники Кремля, которые называют себя “властью”, проходило “голосование” возле домов и по заявлениям дома.

Напомним, подконтрольные Москве ставленники террористических формирований “Л/ДНР” объявили “референдумы” о “присоединении” к РФ. Аналогичные шоу устроили и во временно захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей.

Фиктивное волеизъявление проходит в период с 23 по 27 сентября. Террористы проводят “голосование” под дулом автоматов. Происходит обход домов и квартир, людей не выпускают из оккупированных населенных пунктов.

Уже 30 сентября в России с обращением планирует выступить президент Владимир Путин. Разведка Британии считает, что, вероятно, российский диктатор хочет объявить в этот день о “присоединении” оккупированных территорий Украины к РФ.