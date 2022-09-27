РФ пытается организовать принудительную мобилизацию украинцев на оккупированных территориях – Генштаб

Сентябрь, 27 в 18:58

Враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании оккупированных территорий, попытках полностью захватить Донецкую область, а также срыве активных действий ВСУ на отдельных направлениях.

В Генштабе сообщили, что российские военные обстреливают наши позиции вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, в отдельных районах пытаются восстановить утраченные позиции.

– Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирные жилые дома. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, — говорится в сообщении.

За сутки враг нанес два ракетных и шесть авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам. От огня пострадали более 15 населенных пунктов: Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка, Марьинка.

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Оккупанты стреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области;

– в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелечья;

– в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелечья; на Краматорском направлении – Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка;

– Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка; на Бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка;

– Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

– Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленка и Павловка.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобужском направлении российские военные из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляли более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

– С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БПЛА, в частности, иранского производства Shahed-136, – отмечает Генштаб.

Также сообщается, что для восполнения потерь личного состава РФ пытается организовать принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях.

ВСУ отразили атаки врага в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

– Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение семи районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и трех позиций зенитных ракетных комплексов, — сообщает Генштаб.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и пять БпЛА разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, до 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции противовоздушной обороны и три склада с боеприпасами.