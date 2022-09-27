РФ пытается организовать принудительную мобилизацию украинцев на оккупированных территориях – Генштаб
Враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании оккупированных территорий, попытках полностью захватить Донецкую область, а также срыве активных действий ВСУ на отдельных направлениях.
В Генштабе сообщили, что российские военные обстреливают наши позиции вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, в отдельных районах пытаются восстановить утраченные позиции.
– Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирные жилые дома. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, — говорится в сообщении.
За сутки враг нанес два ракетных и шесть авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам. От огня пострадали более 15 населенных пунктов: Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка, Марьинка.
Оккупанты стреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелечья;
- на Краматорском направлении – Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка;
- на Бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленка и Павловка.
На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.
На Южнобужском направлении российские военные из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляли более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
– С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БПЛА, в частности, иранского производства Shahed-136, – отмечает Генштаб.
Также сообщается, что для восполнения потерь личного состава РФ пытается организовать принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях.
ВСУ отразили атаки врага в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.
– Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение семи районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и трех позиций зенитных ракетных комплексов, — сообщает Генштаб.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и пять БпЛА разного типа.
Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, до 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции противовоздушной обороны и три склада с боеприпасами.