РФ намагається організувати примусову мобілізацію українців на окупованих територіях – Генштаб

Вересень, 27 в 18:58

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні окупованих територій, спробах повністю захопити Донецьку область, а також зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках.

У Генштабі повідомили, що російські військові обстрілюють наші позиції вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, в окремих районах намагаються відновити втрачені позиції.

– Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та мирні житлові будинки. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України, – йдеться у повідомленні.

За добу ворог завдав двох ракетних та шести авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах. Від вогню постраждали понад 15 населених пунктів: Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка, Мар’їнка тощо.

Зараз дивляться

Окупанти обстрілювали з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області;

– в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча;

– в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча; на Краматорському напрямку – Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка;

– Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка; на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка;

– Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Єгорівка, Вугледар, Пречистівка, Богоявленка та Павлівка.

На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.

На Південнобузькому напрямку російські військові з танків, мінометів та ствольної артилерії обстріляли понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

– З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БПЛА, зокрема іранського виробництва Shahed-136, – зазначає Генштаб.

Також повідомляється, що для поповнення втрат особового складу РФ намагається організувати примусову мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях.

ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.

– Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження семи районів зосередження живої сили і військової техніки противника та трьох позицій зенітних ракетних комплексів, – інформує Генштаб.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25 та п’ять БпЛА різного типу.

Ракетні війська і артилерія уразили п’ять пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції протиповітряної оборони та три склади з боєприпасами.