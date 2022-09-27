Рухаються на невеликій висоті: іранські дрони-камікадзе доступні для ураження ЗСУ

Вересень, 27 в 16:21

Іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 рухаються на невеликій висоті, що дозволяє ЗСУ їх збивати.

Про цей в ефірі FREEДОМ розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Безпілотник сильно гуде, його порівнюють із мопедом, мотоциклом цей звук. Бойова частина його становить 40 кг, це фактично як артилерійський снаряд невеликого калібру. Але тут мова про те, що він б’є точно більш менш, і штука неприємна, тож потрібно її збивати. Рухається зі швидкістю 120 км/год, на невеликій висоті, тому доступний для ураження всіма засобами, – каже спікер.

Також він зазначив, що зростання динаміки знищення безпілотників є питанням часу, адже ЗСУ мають навчитися працювати з цією ціллю.

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– Вчора Повітряні Сили збили 4 БПЛА, які були направлені. Вчора близько 10-ї вечора три з трьох. Такий же результат повторили сьогодні зранку моряки – ППО ВМС знищила три з трьох Shahed-136 на Миколаївщині. Гадаю, далі рівень зростатиме, – сказав Гнат.

Крім того, він зазначив, що безпілотник масою 200 кг, навряд чи, зможе подолати заявлені 2500 км.

– Так, йдеться про сотні кілометрів. І, швидше за все, немає такої потреби на таку дальність відправляти ці БПЛА. Тому вони й завезені ближче до нашої території, це може бути й окупована Херсонська область та Крим, – заявив Ігнат.

Фото: Wikipedia