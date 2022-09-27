Сентябрь, 27 в 9:27

РФ несет большие потери в войне против Украины — как в живой силе, так и в боевой технике. Больше всего – на Краматорском и Донецком направлениях. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов, а в целом – 57 750, сообщает Генштаб в утренней сводке 27 сентября.

Украинские защитники также сбили вражеский самолет и семь беспилотников, уничтожили 16 танков и 24 боевые бронированные машины, а еще – три системы ПВО и девять артсистем.

Ориентировочные потери РФ в Украине с 24 февраля по 27 сентября:

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личный состав – около 57 750 (+550) человек;

танки – 2 306 (+16);

боевые бронированные машины – 4 881 (+24);

артиллерийские системы – 1 378 (+9);

РСЗО – 331 (+1);

средства ПВО – 175 (+3);

самолеты – 261 (+1);

вертолеты – 224;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);

крылатые ракеты – 241;

корабли/катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 730 (+19);

специальная техника – 131.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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