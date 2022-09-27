У России большие потери: за день ликвидированы 550 оккупантов, самолет и семь дронов
Фото: Генштаб ВСУ
РФ несет большие потери в войне против Украины — как в живой силе, так и в боевой технике. Больше всего – на Краматорском и Донецком направлениях. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов, а в целом – 57 750, сообщает Генштаб в утренней сводке 27 сентября.
Украинские защитники также сбили вражеский самолет и семь беспилотников, уничтожили 16 танков и 24 боевые бронированные машины, а еще – три системы ПВО и девять артсистем.
Ориентировочные потери РФ в Украине с 24 февраля по 27 сентября:
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- личный состав – около 57 750 (+550) человек;
- танки – 2 306 (+16);
- боевые бронированные машины – 4 881 (+24);
- артиллерийские системы – 1 378 (+9);
- РСЗО – 331 (+1);
- средства ПВО – 175 (+3);
- самолеты – 261 (+1);
- вертолеты – 224;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7);
- крылатые ракеты – 241;
- корабли/катера ‒ 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 730 (+19);
- специальная техника – 131.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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