Вересень, 27 в 9:27

РФ несе великі втрати у війні проти України – як у живій силі, так і в бойовій техніці. Найбільше – на Краматорському та Донецькому напрямках. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів, а загалом – 57 750, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 27 вересня.

Українські захисники також збили ворожий літак та сім безпілотників, знищили 16 танків та 24 бойові броньовані машини, а ще – три системи ПВО та дев’ять артсистем.

Орієнтовні втрати РФ в Україні з 24 лютого до 27 вересня:

Зараз дивляться

особовий склад – близько 57 750 (+550) осіб;

танки ‒ 2 306 (+16);

бойові броньовані машини – 4 881 (+24);

артилерійські системи – 1 378 (+9);

РСЗВ – 331 (+1);

засоби ППО ‒ 175 (+3);

літаки – 261 (+1);

гелікоптери – 224;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);

крилаті ракети ‒ 241;

кораблі/катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 730 (+19);

спеціальна техніка ‒ 131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.