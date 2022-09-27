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Факти / Україна

У Росії великі втрати: за день ліквідовано 550 окупантів, літак і сім дронів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Росії великі втрати: за день ліквідовано 550 окупантів, літак і сім дронів
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ несе великі втрати у війні проти України – як у живій силі, так і в бойовій техніці. Найбільше – на Краматорському та Донецькому напрямках. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів, а загалом – 57 750, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 27 вересня.

Українські захисники також збили ворожий літак та сім безпілотників, знищили 16 танків та 24 бойові броньовані машини, а ще – три системи ПВО та дев’ять артсистем.

Орієнтовні втрати РФ в Україні з 24 лютого до 27 вересня:

Зараз дивляться
  • особовий склад – близько 57 750 (+550) осіб;
  • танки ‒ 2 306 (+16);
  • бойові броньовані машини – 4 881 (+24);
  • артилерійські системи – 1 378 (+9);
  • РСЗВ – 331 (+1);
  • засоби ППО ‒ 175 (+3);
  • літаки – 261 (+1);
  • гелікоптери – 224;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);
  • крилаті ракети ‒ 241;
  • кораблі/катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 730 (+19);
  • спеціальна техніка ‒ 131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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