У Росії великі втрати: за день ліквідовано 550 окупантів, літак і сім дронів
Фото: Генштаб ЗСУ
РФ несе великі втрати у війні проти України – як у живій силі, так і в бойовій техніці. Найбільше – на Краматорському та Донецькому напрямках. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів, а загалом – 57 750, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 27 вересня.
Українські захисники також збили ворожий літак та сім безпілотників, знищили 16 танків та 24 бойові броньовані машини, а ще – три системи ПВО та дев’ять артсистем.
Орієнтовні втрати РФ в Україні з 24 лютого до 27 вересня:
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- особовий склад – близько 57 750 (+550) осіб;
- танки ‒ 2 306 (+16);
- бойові броньовані машини – 4 881 (+24);
- артилерійські системи – 1 378 (+9);
- РСЗВ – 331 (+1);
- засоби ППО ‒ 175 (+3);
- літаки – 261 (+1);
- гелікоптери – 224;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);
- крилаті ракети ‒ 241;
- кораблі/катери ‒ 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 730 (+19);
- спеціальна техніка ‒ 131.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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