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Факты / Україна

В России военкомы начали опечатывать двери людей, которые их не пустили

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В России военкомы начали опечатывать двери людей, которые их не пустили

В России сотрудники военкоматов начали “опечатывать” двери квартир, в которые не смогли попасть. На них клеят записки с просьбой связаться с военкоматом.

При этом такие “пломбы” никак не регламентируются российским законодательством.

В России военкомы начали опечатывать двери людей, которые их не пустили / 2 фотографии

Напомним, что россияне, мягко говоря, не в восторге от указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации. Поэтому, чтобы подавить сопротивление, власти России предпринимают различные меры, в частности, чтобы предотвратить выезд мужчин, на трассе вблизи райцентра Темрюк действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата.

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Источник: Avtozak LIVE

Фото: Avtozak LIVE

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