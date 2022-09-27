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Факти / Україна

У Росії воєнкоми почали опечатувати двері людей, які їх не впустили

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Росії воєнкоми почали опечатувати двері людей, які їх не впустили

У Росії співробітники військкоматів почали “опечатувати” двері квартир, до яких не змогли потрапити.

На двері квартир громадян РФ клеять записки із проханням зв’язатися з військкоматом.

При цьому такі “пломби” ніяк не регламентуються російським законодавством.

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У Росії воєнкоми почали опечатувати двері людей, які їх не впустили / 2 фотографии

Нагадаємо, що росіяни, м’яко кажучи, не в захваті від указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію. Тож, аби подавити супротив, влада Росії вдається до різних заходів, зокрема, щоб запобігти виїзду чоловіків, на трасі поблизу райцентру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.

Також у Тьоткіно Курської області поліція проводить обшуки в будинках.

Джерело: Avtozak LIVE

Фото: Avtozak LIVE

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