Сентябрь, 27 в 7:02

В предыдущие несколько дней украинские защитники успешно ударили по позициям оккупантов в Херсоне, Мелитополе, Токмаке и Черниговке Запорожской области.

В Херсоне Вооруженные силы Украины уничтожили и вывели из строя семь вражеских грузовиков Урал.

В Мелитополе ликвидировано около 10 единиц вооружения, военной техники, а также более 20 оккупантов.

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В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.