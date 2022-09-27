Удары по оккупантам в Херсоне, Мелитополе, Токмаке: в Генштабе посчитали потери
Фото: Генштаб ВСУ
В предыдущие несколько дней украинские защитники успешно ударили по позициям оккупантов в Херсоне, Мелитополе, Токмаке и Черниговке Запорожской области.
В Херсоне Вооруженные силы Украины уничтожили и вывели из строя семь вражеских грузовиков Урал.
В Мелитополе ликвидировано около 10 единиц вооружения, военной техники, а также более 20 оккупантов.
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В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 захватчиков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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