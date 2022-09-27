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Факты / Україна

Удары по оккупантам в Херсоне, Мелитополе, Токмаке: в Генштабе посчитали потери

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні, знищена техніка Росії_втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

В предыдущие несколько дней украинские защитники успешно ударили по позициям оккупантов в Херсоне, Мелитополе, Токмаке и Черниговке Запорожской области.

В Херсоне Вооруженные силы Украины уничтожили и вывели из строя семь вражеских грузовиков Урал.

В Мелитополе ликвидировано около 10 единиц вооружения, военной техники, а также более 20 оккупантов.

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В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 216-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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