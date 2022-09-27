Удари по окупантах у Херсоні, Мелітополі, Токмаку: в Генштабі порахували втрати
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом попередніх кількох днів українські захисники успішно вдарили по позиціях окупантів у Херсоні, Мелітополі, Токмаку та Чернігівці Запорізької області.
У Херсоні Збройні сили України знищили та вивели з ладу сім ворожих вантажівок Урал.
У Мелітополі ліквідовано близько 10 одиниць озброєння, військової техніки, а також понад 20 окупантів.
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У районах населених пунктів Токмак та Чернігівка знищено ворожий комплекс С-300, п’ять одиниць військової техніки та поранено понад 50 загарбників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.
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