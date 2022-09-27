Вересень, 27 в 7:02

Протягом попередніх кількох днів українські захисники успішно вдарили по позиціях окупантів у Херсоні, Мелітополі, Токмаку та Чернігівці Запорізької області.

У Херсоні Збройні сили України знищили та вивели з ладу сім ворожих вантажівок Урал.

У Мелітополі ліквідовано близько 10 одиниць озброєння, військової техніки, а також понад 20 окупантів.

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У районах населених пунктів Токмак та Чернігівка знищено ворожий комплекс С-300, п’ять одиниць військової техніки та поранено понад 50 загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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