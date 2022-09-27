В Энергодаре людей под страхом мобилизации заставляют голосовать на псевдореферендуме

Сентябрь, 27 в 14:05

Российские военные заставляют жителей Энергодара голосовать на псевдореферендуме, а тем кто отказался грозят мобилизацией.

По данным ГУР Миноброны, оккупанты, контролирующие ситуацию в Энергодаре, запретили жителям выезд на подконтрольную Украине территорию и в принципе за пределы города.

Также отмечается, что улицы города практически пустые — местное население пытается не выходить без крайней необходимости.

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— На улицах присутствуют патрули военных с РФ с анкетами голосования так называемого “референдума”. На всех встречных наводят оружие, выдают “бюллетени для голосования” и указывают, где именно нужно поставить “галочку”. Зафиксированы редкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников. Всем, кто отважился “проголосовать” против присоединения к России, угрожают “мобилизацией”, — отмечают в разведке.

Кроме того, особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.

Фото: ГУР