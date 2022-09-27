В Енергодарі людей під страхом мобілізації примушують голосувати на псевдореферендумі

Вересень, 27 в 14:05

Російські військові змушують мешканців Енергодару голосувати на псевдореферендумі, а тим хто відмовився погрожують мобілізацією.

За даними ГУР Міноброни, окупанти, які контролюють ситуацію в Енергодарі, заборонили мешканцям виїзд на підконтрольну Україні територію та в принципі за межі міста.

Також наголошується, що вулиці міста практично порожні – місцеве населення намагається не виходити без нагальної потреби.

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– На вулицях присутні патрулі військових із РФ з анкетами голосування так званого “референдуму”. На всіх зустрічних наводять зброю, видають “бюлетені для голосування” та вказують, де саме потрібно поставити “галочку”. Зафіксовано рідкісні випадки примусу голосувати за родичів, які давно померли. Усім, хто наважився “проголосувати” проти приєднання до Росії, погрожують “мобілізацією”, – зазначають у розвідці.

Крім того, особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

Фото: ГУР