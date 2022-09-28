Вересень, 28 в 19:56

Російські окупанти фізично знущались з полонених українських захисників та не забезпечили їм навіть елементарних побутових умов для життя.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу 28 вересня.

За його словами, наших захисників і захисниць били гумовими кийками, змушували спати на холодному бетоні та позбавили нормальних засобів для існування – туалетного паперу, мила, зубних щіток та пасти.

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– Розповсюджена практика – пропускали крізь стрій, де били гумовими кийками, а коли кийки ламались, використовували дерев’яні палиці. Часто змушували довго тримати голови опущеними донизу, називаючи це “вудочки донизу” – той, хто порушив, має отримати додаткові удари, – зазначив Лубінець.

Уповноважений також розповів, що в місцях, де утримували українських військовополонених, практично не давали їжі та води. Усі захисники кардинально втратили вагу.

– Я спілкувався з хлопцем, який втратив 63 кг. Під час виходу хлопець з Азову мені сказав, що втратив понад 70 кг. Найменша з того, що я почув — 25 кг. При тому, що хлопець маленького зросту, сказав, що завжди вважав себе худим. Росія практично не давала їжі та використовувала голод як один з елементів системних тортур, – додав він.

Лубінець каже, що абсолютно всі звільнені військовополонені зараз проходять медичне відновлення, а далі на них чекає реабілітація.

Фото: Дмитро Лубінець