Сентябрь, 28 в 9:20

Российский президент Владимир Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину. Хотя шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. В окружении Путина предполагают, что после объявленной мобилизации Россия сможет вернуть инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и захватить несколько крупных городов, среди которых Харьков и Одесса.

Российские чиновники надеются, что их армия сможет бороться с Украиной до конца, а Кремль в конце концов достигнет соглашения, которое закрепит хотя бы часть так называемых завоеваний.

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Однако издание Bloomberg называет маловероятным, что 300 тыс. плохо обученных и немотивированных мобилизованных военных смогут изменить ситуацию на поле боя.

Военные аналитики прогнозируют, что этого, вероятно, будет достаточно для того, чтобы замедлить продвижение Украины. Между тем сам Путин до сих пор рассчитывает на газовый шантаж и ядерные угрозы.

Напомним, российские пропагандистские СМИ уже начали публиковать нарисованные цифры так называемых референдумов на временно захваченных территориях.

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что Россия попытается аннексировать оккупированные территории до или после 1 октября.