Вересень, 28 в 9:20

Російський президент Володимир Путін все ще не відмовляється від планів захопити Україну. Хоча шанси на досягнення цієї мети здаються дедалі більш примарними.

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Кремля. В оточенні Путіна припускають, що після оголошеної мобілізації Росія зможе повернути собі ініціативу на полі бою, просунутися вглиб України та захопити кілька великих міст, серед яких Харків та Одеса.

Російські чиновники сподіваються, що їхня армія зможе боротися з Україною до кінця, а Кремль зрештою досягне угоди, яка закріпить хоча б частину так званих завоювань.

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Однак видання Bloomberg називає малоймовірним те, що 300 тис. погано навчених та невмотивованих мобілізованих військових зможуть змінити ситуацію на полі бою.

Військові аналітики прогнозують, що цього, ймовірно, буде достатньо лише для того, щоб уповільнити просування України. Тим часом сам Путін досі розраховує на газовий шантаж та ядерні погрози.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ вже почали публікувати намальовані цифри так званих референдумів на тимчасово захоплених територіях.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що Росія спробує анексувати окуповані території до або після 1 жовтня.