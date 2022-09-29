Оккупанты жалуются, что на их позициях не хватает военных — перехват ГУР
Россияне поддерживают вторжение России на территорию Украины и соглашаются, что на фронте с их стороны нужно больше военных, так как на местах практически нет личного состава.
Об этом российский военнослужащий говорит со своей собеседницей по телефону, аудио-перехват которого опубликовало Главное управление разведки при Минобороны Украины.
— Вовка Путин сейчас выступал, объявил мобилизацию. Так что жди, сейчас приедут и Женька, и Леха — все приедут, — говорит собеседница оккупанта.
При этом она рассказывает подробности призыва в России и приговаривает, что это правильное действие со стороны российских властей.
— Правильно-правильно, пусть едут, помогают, — добавляет женщина.
При этом оккупант признает, что личного состава со стороны России на местах оккупации почти нет, с чем соглашается и его собеседница.
— Народу-то нет, конечно, я вот лично только за, что Путин объявил мобилизацию, — добавляет она.
При этом российский военный жалуется, что в связи с проведением псевдореферендумов на оккупированных территориях оккупанты ждут наступление со стороны Вооруженных сил Украины.
В конце оккупант жалуется, что на фронте можно в любой момент умереть.
Ранее СБУ публиковала перехват, в котором российские оккупанты рассказывают, как боятся наступления ВСУ в Херсонской области и ударов от реактивных артиллерийских систем HIMARS.