Сентябрь, 29 в 19:24

Россияне поддерживают вторжение России на территорию Украины и соглашаются, что на фронте с их стороны нужно больше военных, так как на местах практически нет личного состава.

Об этом российский военнослужащий говорит со своей собеседницей по телефону, аудио-перехват которого опубликовало Главное управление разведки при Минобороны Украины.

— Вовка Путин сейчас выступал, объявил мобилизацию. Так что жди, сейчас приедут и Женька, и Леха — все приедут, — говорит собеседница оккупанта.

При этом она рассказывает подробности призыва в России и приговаривает, что это правильное действие со стороны российских властей.

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— Правильно-правильно, пусть едут, помогают, — добавляет женщина.

При этом оккупант признает, что личного состава со стороны России на местах оккупации почти нет, с чем соглашается и его собеседница.

— Народу-то нет, конечно, я вот лично только за, что Путин объявил мобилизацию, — добавляет она.

При этом российский военный жалуется, что в связи с проведением псевдореферендумов на оккупированных территориях оккупанты ждут наступление со стороны Вооруженных сил Украины.

В конце оккупант жалуется, что на фронте можно в любой момент умереть.

Ранее СБУ публиковала перехват, в котором российские оккупанты рассказывают, как боятся наступления ВСУ в Херсонской области и ударов от реактивных артиллерийских систем HIMARS.