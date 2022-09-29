Вересень, 29 в 19:24

Росіяни підтримують вторгнення Росії на територію України і погоджуються, що на фронті з їхнього боку потрібно більше військових, оскільки на місцях практично немає особового складу.

Про це російський військовослужбовець говорить зі своєю співрозмовницею телефоном, аудіо-перехоплення якого опублікувало Головне управління розвідки при Міноборони України.

– Вовка Путін зараз виступав, оголосив мобілізацію. Тож чекай, зараз приїдуть і Женька, і Льоха – всі приїдуть, – каже співрозмовниця окупанта.

При цьому вона розповідає подробиці призову в Росії і примовляє, що це правильна дія з боку російської влади.

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– Правильно-правильно, нехай їдуть, допомагають, – додає жінка.

При цьому окупант визнає, що особового складу з боку Росії на місцях окупації майже немає, з чим погоджується і його співрозмовниця.

– Народу-то немає, звичайно, я ось особисто тільки за, що Путін оголосив мобілізацію, – додає вона.

При цьому російський військовий скаржиться, що у зв’язку з проведенням псевдореферендумів на окупованих територіях окупанти очікують на наступ з боку Збройних сил України.

Наприкінці окупант жаліється, що на фронті можна в будь-який момент померти.

Раніше СБУ публікувала перехоплення, у якому російські окупанти розповідають, як бояться наступу ЗСУ в Херсонській області та ударів від реактивних артилерійських систем HIMARS.