Сентябрь, 29 в 20:22

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуться трем украинским морпехам. С марта они с ранениями скрывались на оккупированных территориях. Их спасли местные жители.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По их данным, возвращение защитников домой стало возможным благодаря оперативной работе на оккупированной территории. Украина получила информацию, что в одном из оккупированных городов на Востоке скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты: двое мужчин и женщина.

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В ГУР рассказали, что в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

– Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые предоставляли воинам лекарства и продукты питания, – добавили в разведке.

Для возвращения морпехов оперативные подразделения разведки, ДБР, НАБУ и Нацполиции провели оперативную комбинацию по эвакуации, и украинские защитники смогли покинуть оккупированную территорию.

Сейчас все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.

Фото: ГУР