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Факти / Україна

Переховувалися в окупації пів року: українські морпіхи повернулися на підконтрольну територію

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Переховувалися в окупації пів року: українські морпіхи повернулися на підконтрольну територію

На підконтрольну Україні територію вдалося повернутися трьом українським морпіхам. З березня вони із пораненнями переховувалися на окупованих територіях. Їх врятували місцеві мешканці.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За їхніми даними, повернення захисників додому стало можливим завдяки оперативній роботі на окупованій території. Україна отримала інформацію, що в одному з окупованих міст на Сході переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти: двоє чоловіків та жінка.

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В ГУР розповіли, що у березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення. Внаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Усі троє були змушені переховуватися в зоні окупації.

– Протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування, – додали у розвідці.

Для повернення морпіхів оперативні підрозділи розвідки, ДБР, НАБУ та Нацполіції провели оперативну комбінацію з евакуації, і українські захисники змогли залишити окуповану територію.

Зараз всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу.

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Фото: ГУР

Джерело: ГУР
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