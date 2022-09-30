Стягують будматеріали й техніку: окупанти намагаються полагодити Антонівський міст

Вересень, 30 в 13:49

На 219-ту добу повномасштабної війни російські окупанти не полишають спроб відновити рух через Антонівський міст, що з’єднує Херсон з Олешками та Голою Пристанню на лівому березі Дніпра.

Про активність загарбників 30 вересня повідомили в Оперативному командуванні Південь.

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За даними, які є в розпорядженні української сторони, нині військовослужбовці РФ підвозять до мосту будівельні матеріали.

Скупчується на цьому місці й дорожньо-ремонтна техніка.

Про метушню росіян біля Антонівського мосту ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомляла і керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Однак, як наголосила Наталія Гуменюк, українські військові вогневим контролем зупиняють усі спроби військ РФ полагодити і Антонівський міст, і каховську переправу.

Вогонь українських захисників змусив відступити із втратами і шістьох диверсантів, які намагалися розвідати ситуацію в районі Осокорівки.

У районі Давидового Броду Збройні сили України подавили ворожий опорний пункт, а в Баштанському районі збили два російських штурмовики Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи напередодні виконали 276 вогневих завдань, уразивши:

командний пункт у Бериславському районі,

шість районів зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці,

двічі – колону військової техніки в Новій Каховці.

За підтвердженими даними, 29 вересня лише на Півдні України армія РФ втратила:

43 військових,

чотири танки,

чотири крупнокаліберні гаубиці Мста-Б і Мста-С,

дві самохідні гармати Гіацинт-С,

дві реактивні системи залпового вогню Град,

міномет 120-го калібру,

п’ять одиниць автомобільної бронетехніки,

один безпілотник Орлан-10,

два склади боєприпасів у Бериславському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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