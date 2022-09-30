В ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ – СМИ

Сентябрь, 30 в 15:11

Послы стран Европейского Союза достигли предварительной договоренности о восьмом пакете санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом в пятницу, 30 сентября, пишет Reuters.

Как уточняется, за соответствующее решение выступили послы 27 стран блока.

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До этого Еврокомиссия рекомендовала блоку ввести допограничения на торговлю, а также ввести отдельные черные списки и согласовать потолок цен на морские поставки российской нефти в третьи страны, застрахованные в основном европейскими компаниями.

В издании отметили со ссылкой на три источника, что окончательное одобрение ожидается на следующей неделе.

Для принятия санкций необходимо единодушное решение, если разногласия стран оказываются слишком большими для преодоления, дело может быть передано на встречу национальных лидеров блока в Праге 6-7 октября, сообщают источники.

Напомним, глава Еврокомиссии представила новый пакет антироссийских санкций, которым, в частности, предусмотрено расширение санкционных списков и введение новых экономических ограничений.

Так, ЕС собирается утвердить новые санкции на импорт продукции из России. Эти ограничения лишат агрессора дохода в размере €7 млрд.

Кроме того, планируется расширить список товаров, экспорт которых будет запрещен в Россию – это касается, в первую очередь, ключевых технологий, необходимых для ведения войны.

В пакет также добавили правовую базу для лимита цен на российскую нефть.