У ЄС попередньо узгодили восьмий пакет санкцій проти РФ – ЗМІ

Вересень, 30 в 15:11

Посли країн Європейського Союзу досягли попередньої домовленості щодо восьмого пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Про це у п’ятницю, 30 вересня, пише Reuters.

Як уточнюється, за відповідне рішення виступили посли 27 країн блоку.

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До цього Єврокомісія рекомендувала блоку запровадити додаткові обмеження на торгівлю, а також запровадити окремі чорні списки та погодити стелю цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, застрахованих переважно європейськими компаніями.

У виданні зазначили з посиланням на три джерела, що остаточне схвалення очікується наступного тижня.

Для ухвалення санкцій необхідне одностайне рішення, якщо розбіжності країн виявляються надто великими для подолання, справа може бути передана на зустріч національних лідерів блоку у Празі 6-7 жовтня, повідомляють джерела.

Нагадаємо, голова Єврокомісії представила новий пакет антиросійських санкцій, яким, зокрема, передбачено розширення списків санкцій та запровадження нових економічних обмежень.

Так, ЄС має намір затвердити нові санкції на імпорт продукції з Росії. Ці обмеження позбавлять агресора доходу у розмірі €7 млрд.

Крім того, планується розширити список товарів, експорт яких буде заборонено до Росії – це стосується насамперед ключових технологій, необхідних для ведення війни.

У пакет також додали правову базу для ліміту цін на російську нафту.