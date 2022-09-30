Удар по Днепру: один погибший и пятеро раненых, горит транспортное предприятие

Сентябрь, 30 в 7:53

Один человек погиб и пятеро ранены в результате ночного обстрела Днепра российскими Искандерами. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, нанесенного ударом, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали, — сообщает Резниченко.

Также глава ОВА сообщает, что в городе изувечены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Спасатели с ночи работают на местах попадания и выясняют масштабы разрушений.

Кроме этого, Резниченко сообщает и об обстрелах на Никопольщине.

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– Жарко ночью было и на Никопольщине. Россияне трижды нанесли удар по району Градами и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской общине повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе снаряды зацепили частные дома. Обошлось без погибших и раненых, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко