Удар по Дніпру: один загиблий та п’ятеро поранених, горить транспортне підприємство

Вересень, 30 в 7:53

Одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок нічного обстрілу Дніпра російськими Іскандерами. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали, – повідомляє Резніченко.

Також очільник ОВА повідомляє, що в місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях влучань і з’ясовують масштаби руйнувань.

Окрім цього Резніченко повідомляє й про обстріли на Нікопольщині. – Гаряче вночі було і на Нікопольщині. Росіяни тричі вгатили по району Градами та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко