Путин не доверяет Минобороны РФ и напрямую сотрудничает с командирами на местах — ISW
Бюрократические просчеты российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что Путин снова обошел российское высшее военное командование или Минобороны РФ.
Об этом говорится в отчете Института по изучению войны ISW.
— Развертывание мобилизованных мужчин в зоне боевых действий на харьковской или херсонской линии фронта может свидетельствовать о том, что Путин напрямую сотрудничает с командующими группировок на местах, которые, вероятно, требуют подкрепления, а не соблюдает стандартные военные практики, которых также требует российское законодательство. К примеру, обучение мобилизованных перед отправкой на передовую, — говорится в отчете.
Ранее аналитики ISW сообщали, что Путин неоднократно обходил российское командование, принимая решение о ходе российской войны в Украине, вероятно из-за того, что он потерял доверие к российскому Минобороны. По мнению экспертов, противоречивые и непоследовательные нарративы, которые используют чиновники Кремля и российского Минобороны по процедурам мобилизации, могут свидетельствовать о том, что Путин, как верховный главнокомандующий, издавал разные или противоречивые приказы.
Ключевые выводы отчета ISW:
- Кремль продолжает нарушать заявленные им процедуры частичной мобилизации и противоречить своим собственным сообщениям, даже признавая систематические провалы российской бюрократии спустя всего восемь дней после объявления мобилизации.
- По всей видимости, Беларусь готовится принять новомобилизованных российских военнослужащих, но вряд ли вступит в войну в Украине на стороне России.
- Украинские войска, вероятно, почти завершили оцепление российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи, которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман.
- Украинские военные хранили оперативное молчание по поводу украинских наземных маневров в Херсонской области, но заявили, что российские войска развертывают новомобилизованные войска для усиления линии фронта в Херсонской области.
- Украинские войска продолжали обстреливать российские материально-технические, транспортные и военные средства в Херсонской области.
- Российские войска продолжили наземные обстрелы Донецкой области.
- Российские войска, вероятно, увеличили использование беспилотников иранского производства Shahed-136 на юге Украины.
- Независимая российская социологическая организация Левада-Центр обнаружила, что почти половина опрошенных россиян озабочена мобилизацией, но поддержка российских военных действий лишь несколько снизилась до 44%.
- Украинские чиновники снова выразили обеспокоенность тем, что Кремль мобилизует украинских граждан в оккупированных областях после оглашения президента России Владимира Путина об аннексии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW