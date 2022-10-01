7 БТГ на кордонах та підготовка інфраструктури: Наєв оцінив загрозу з боку Білорусі

Жовтень, 01 в 15:42

Білорусь розмістила біля кордонів із Україною до семи батальйонно-тактичних груп.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником РФ в агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавалися бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп, – розповів Наєв.

Він додав, що вже близько півроку тривають систематичні навчання на території Білорусі, до яких залучені як їх Збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки.

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– На території Білорусі готується інфраструктура, у тому числі залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ, – каже Наєв.

Також він повідомив, що наразі тенденції посилення з боку Росії на території Білорусі не відзначено.

– Але нам відомо, що така загроза може статися надалі, – звернув увагу Наєв.

Варто зазначити, що сім батальйонно-тактичних груп можуть налічувати в середньому від 4000 до 6000 особового складу.