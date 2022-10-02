Октябрь, 01 в 21:00

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) установило местонахождение похищенного российскими захватчиками гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Об этом говорится в сообщении агентства по ядерному надзору на их странице в Twitter.

— После получения информации о задержании Генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины Игоря Мурашова МАГАТЭ контактировало с соответствующими органами власти и было проинформировано о том, что господин Мурашов находится под временным арестом, — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что его организация активно ищет разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса.

Сейчас смотрят

В организации не уточнили, с какими органами власти связывались и где именно на данный момент находится украинский чиновник.

Ранее о похищении российскими оккупантами гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Котин призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла привлечь все возможные меры, чтобы срочно освободить Игоря Мурашова из плена российских оккупантов.

Украинские правоохранители начали производство по факту похищения российскими оккупантами гендиректора ЗАЭС Мурашова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.