Жовтень, 01 в 21:00

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) встановило місцеперебування викраденого російськими загарбниками гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це йдеться у повідомленні агентства з ядерного нагляду на їх сторінці у Twitter.

– Після отримання інформації про затримання Генерального директора Запорізької атомної електростанції України Ігоря Мурашова МАГАТЕ контактувало з відповідними органами влади та було поінформовано про те, що пан Мурашов перебуває під тимчасовим арештом, – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що його організація активно шукає роз’яснень і сподівається на швидке та задовільне розв’язання цього питання.

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В організації не уточнили, з якими органами влади зв’язувалися і де саме наразі перебуває український чиновник.

Раніше про викрадення російськими окупантами гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Котін закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла залучити всі можливі заходи, щоб терміново звільнити Ігоря Мурашова із полону російських окупантів.

Українські правоохоронці розпочали провадження за фактом викрадення російськими окупантами гендиректора ЗАЕС Мурашова.

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