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Почти все российские войска в Лимане передислоцировались в пакеты или плен – Минобороны

Анастасия Гевко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

Минобороны Украины сообщает, что большая часть российских военных, которые находились в Лимане Донецкой области, или сдались в плен украинским защитникам, или “передислоцировались” в мешки для трупов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в Twitter в субботу, 1 октября.

– Благодарим “Министерство обороны” России за успешное сотрудничество в организации учений Изюм 2.0. Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения? – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже вошли в Лиман, однако пока что там еще ведутся бои. До этого было опубликовано видео, на котором видно, как украинские защитники подняли наш флаг на въезде в город.

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