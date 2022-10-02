Майже всі російські війська в Лимані передислокувалися до пакетів або полону – Міноборони

Жовтень, 01 в 21:20

Міноборони України повідомляє, що більша частина російських військових, які перебували в Лимані Донецької області, або здалися в полон українським захисникам, або передислокувалися в мішки для трупів.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці міністерства у Twitter у суботу, 1 жовтня.

– Дякуємо “Міністерству оборони” Росії за успішну співпрацю в організації навчань Ізюм 2.0. Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи ви хочете повторення? – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вже увійшли до Лимана, проте поки що там ще точаться бої. До цього було опубліковано відео, де видно, як українські захисники підняли наш прапор на в’їзді до міста.