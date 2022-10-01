Оккупанты перемещают новые комплексы С-300 в сторону Мелитополя — Федоров
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Российские войска перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300 в сторону временно оккупированного Мелитополя.
Об этом заявил мэр города Иван Федоров.
– Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они сосредотачиваются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать, где именно. К сожалению, Мелитополь – это логистический центр для оккупантов, – написал Федоров в Telegram.
Он отметил, что в Мелитопольском районе с 30 сентября начали появляться новые мобилизованные военные.
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Также Федоров подчеркнул, что войска РФ не имеют возможности для прорыва, их задача – удерживать занятые территории.