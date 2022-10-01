Оккупанты перемещают новые комплексы С-300 в сторону Мелитополя — Федоров

Российские войска перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300 в сторону временно оккупированного Мелитополя.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров.

– Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они сосредотачиваются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать, где именно. К сожалению, Мелитополь – это логистический центр для оккупантов, – написал Федоров в Telegram.