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Факты / Україна

Оккупанты перемещают новые комплексы С-300 в сторону Мелитополя — Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Оккупанты перемещают новые комплексы С-300 в сторону Мелитополя — Федоров
Фото: Getty Images

Российские войска перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300 в сторону временно оккупированного Мелитополя.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров.

– Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они сосредотачиваются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать, где именно. К сожалению, Мелитополь – это логистический центр для оккупантов, – написал Федоров в Telegram.

Он отметил, что в Мелитопольском районе с 30 сентября начали появляться новые мобилизованные военные.

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Также Федоров подчеркнул, что войска РФ не имеют возможности для прорыва, их задача – удерживать занятые территории.

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