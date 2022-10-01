Окупанти переміщують нові комплекси С-300 у бік Мелітополя – Федоров
Фото: Getty Images
Російські війська переміщують нові ракетно-зенітні комплекси С-300 у бік тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони зосереджуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не будемо розголошувати, де саме. На жаль, Мелітополь – це логістичний центр для окупантів, – написав Федоров у Telegram.
Він зауважив, що у Мелітопольському районі з 30 вересня почали з’являтися нові мобілізовані військові РФ.
Зараз дивляться
Також Федоров підкреслив, що війська РФ не мають можливості для прориву, їхнє завдання – утримувати зайняті території.