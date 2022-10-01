Октябрь, 01 в 18:24

После освобождения из-под оккупации РФ города Лиман в Донецкой области начнется деоккупация Луганщины.

Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона.

— После того, как Лиман оставят (если смогут и если успеют) оккупанты, то после Лимана будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились. Каким образом это будет происходить, с какого направления — это все же к военным, потому что они лучше видят общую карту боевых действий, — сказал он.

По его словам, оккупанты сами выкладывают в сеть видео, что военное командование их бросило в Лимане на произвол судьбы.

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Гайдай добавил, что проведение Кремлем псевдореферендумов никак не повлияет на события на фронте, поскольку украинские защитники уверенно шагают вперед.

— Вчера мы пообщались в Офисе Президента, где проговорили много рабочих вопросов и могу сказать, что как только хоть один населенный пункт освобождается, даже нет разницы какая область, то мы готовы сразу заходить и начинать обеспечивать людей, чтобы жизнедеятельность того или иного населенного пункта не останавливалась никоим образом, — сказал он.

Ранее Министерство обороны РФ подтвердило, что российские войска отступили из города Лиман Донецкой области.

Фото: Сергій Гайдай