Жовтень, 01 в 18:24

Після звільнення з-під окупації РФ міста Лиман у Донецькій області розпочнеться деокупація Луганщини.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону.

– Після того, як Лиман залишать (якщо зможуть і якщо встигнуть) окупанти, то після Лиману буде починатись деокупація Луганської області. Ми всі на це чекаємо, ми підготувались. Яким чином це буде відбуватись, з якого напрямку – це все ж до військових, бо вони краще бачать загальну мапу бойових дій, – сказав він.

За його словами, окупанти самі викладають в мережу відео, що військове командування їх кинуло в Лимані напризволяще.

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Гайдай додав, що проведення Кремлем псевдореферендумів ніяк не вплине на події на фронті, оскільки українські захисники впевнено крокують уперед.

– Вчора ми поспілкувались в Офісі Президента, де проговорили багато робочих питань і можу сказати, що як тільки хоч один населений пункт звільняється, навіть немає різниці яка область, то ми готові одразу заходити і починати забезпечувати людей, щоб життєдіяльність того чи іншого населеного пункту не зупинялась жодним чином, – сказав він.

Раніше Міністерство оборони РФ підтвердило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.

Фото: Сергій Гайдай