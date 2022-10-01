Октябрь, 01 в 17:29

Министерство обороны Российской Федерации официально объявило, что российские войска отступили из города Лиман Донецкой области.

Об этом российское министерство сообщило 1 октября.

— В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман (старое название города Лиман, — Ред.) на более выгодные рубежи, — говорится в сообщении.

Перед этим украинские военные подтвердили освобождение из-под российской оккупации пяти городов и поселков вокруг Лимана — Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

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Впоследствии спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире нацмарафона, что украинские военные уже вошли в город, где продолжаются боевые действия.

— Мы уже в Лимане, но идут бои, — сказал он.

Череватый также добавил, что оккупанты сдаются в плен украинским защитникам.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал видео, где украинские защитники поднимают государственный флаг Украины в окрестностях Лимана.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в сейчас в окружении в Лимане находятся около 5 тыс. военнослужащих РФ.