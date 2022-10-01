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Факты / Україна

Россия подтвердила, что сдала Лиман под наступлением ВСУ

Илья Нежигай, редактор ленты
Россия подтвердила, что сдала Лиман под наступлением ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации официально объявило, что российские войска отступили из города Лиман Донецкой области.

Об этом российское министерство сообщило 1 октября.

— В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман (старое название города Лиман, — Ред.) на более выгодные рубежи, — говорится в сообщении.

Перед этим украинские военные подтвердили освобождение из-под российской оккупации пяти городов и поселков вокруг Лимана — Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

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Впоследствии спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире нацмарафона, что украинские военные уже вошли в город, где продолжаются боевые действия.

— Мы уже в Лимане, но идут бои, — сказал он.

Череватый также добавил, что оккупанты сдаются в плен украинским защитникам.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал видео, где украинские защитники поднимают государственный флаг Украины в окрестностях Лимана.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в сейчас в окружении в Лимане находятся около 5 тыс. военнослужащих РФ.

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