Россия подтвердила, что сдала Лиман под наступлением ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации официально объявило, что российские войска отступили из города Лиман Донецкой области.
Об этом российское министерство сообщило 1 октября.
— В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман (старое название города Лиман, — Ред.) на более выгодные рубежи, — говорится в сообщении.
Перед этим украинские военные подтвердили освобождение из-под российской оккупации пяти городов и поселков вокруг Лимана — Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки.
Впоследствии спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире нацмарафона, что украинские военные уже вошли в город, где продолжаются боевые действия.
— Мы уже в Лимане, но идут бои, — сказал он.
Череватый также добавил, что оккупанты сдаются в плен украинским защитникам.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал видео, где украинские защитники поднимают государственный флаг Украины в окрестностях Лимана.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в сейчас в окружении в Лимане находятся около 5 тыс. военнослужащих РФ.