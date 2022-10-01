Октябрь, 01 в 6:31

Ночью 1 октября в Одессе и пригороде люди насчитали по меньшей мере четыре взрыва.

Громкие звуки местные жители услышали в четыре утра.

Затем, добавляют очевидцы, вспыхнул пожар.

Сейчас смотрят

Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что на рассвете город подвергся ракетной атаке.

Двумя ракетами, предположительно из Искандера, оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры.

– Повреждена электроподстанция, несколько зданий поблизости, – добавил Сергей Братчук.

В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован.

Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.