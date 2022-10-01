Спалахнула пожежа: в Одесі та передмісті прогриміли вибухи

Жовтень, 01 в 6:31

Уночі 1 жовтня в Одесі та передмісті люди нарахували щонайменше чотири вибухи.

Гучні звуки місцеві жителі почули о четвертій ранку.

Потім, додають очевидці, спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що на світанні місто зазнало ракетної атаки.

Двома ракетами, імовірно з Іскандера, окупанти влучили в об’єкт промислової інфраструктури.

– Пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель, – додав Сергій Братчук.

В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.