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Факти / Україна

Спалахнула пожежа: в Одесі та передмісті прогриміли вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 1 жовтня в Одесі та передмісті люди нарахували щонайменше чотири вибухи.

Гучні звуки місцеві жителі почули о четвертій ранку.

Потім, додають очевидці, спалахнула пожежа.

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Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що на світанні місто зазнало ракетної атаки.

Двома ракетами, імовірно з Іскандера, окупанти влучили в об’єкт промислової інфраструктури.

– Пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель, – додав Сергій Братчук.

В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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