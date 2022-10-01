Спалахнула пожежа: в Одесі та передмісті прогриміли вибухи
Уночі 1 жовтня в Одесі та передмісті люди нарахували щонайменше чотири вибухи.
Гучні звуки місцеві жителі почули о четвертій ранку.
Потім, додають очевидці, спалахнула пожежа.
Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що на світанні місто зазнало ракетної атаки.
Двома ракетами, імовірно з Іскандера, окупанти влучили в об’єкт промислової інфраструктури.
– Пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель, – додав Сергій Братчук.
В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано.
Минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.
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