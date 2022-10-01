Жовтень, 01 в 14:45

Україна чи не найбільше серед країн Європи близька до виконання тих вимог, які висуваються для членства в НАТО.

Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі марафону на телеканалі FreeДом.

– Наразі, я не побоюся такої оцінки, Україна серед європейських країн, її Сили оборони найбільш близькі до виконання тих вимог, які висуваються до члена НАТО, – наголосив Романенко.

Він уточнив, що немає жодного члена НАТО, який би повністю виконав вимоги, а їх понад 2 тис. Крім того, за словами Романенка, зараз значна частина держав Альянсу мають уже менші показники, ніж Україна, в освоєнні цих вимог.

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Він пояснив, що в питанні вступу до НАТО ключовим є навіть не виконання переліку вимог, а готовність країни виконувати обов’язки члена блоку.

Романенко також зазначив, що протягом останнього часу НАТО відстає в реагуванні на загрози в сфері безпеки як у Європі, так і в світі. Як приклад він нагадав про відсутність належної реакції Альянсу на анексію Криму Росією в 2014 році.

– Керівники НАТО, багатьох держав Альянсу – європейських та світових – постійно відстають в оцінюванні безпекової ситуації і потім намагаються якось її наздогнати. Ми бачимо, як це спрацювало в 2014 році, коли нас підштовхували до того, що не потрібно протистояти, що всі питання будуть вирішені мирним шляхом. І оскільки наше військово-політичне керівництво на той момент здебільшого дослухалося до таких рекомендацій, у нас виникли проблеми, які переросли у війну на Сході, – пояснив експерт.

Напередодні президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Тепер всі країни блоку мають оформити запрошення нашій державі.

Заявку України вже підтримали Канада та країни Балтії. Водночас у США заявили, що вступ України до НАТО “варто розпочати в інший час”.

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Джерело: Телеканал FreeДом