ЗСУ зайшли в Лиман, у місті точаться бої – Східне угруповання військ

Жовтень, 01 в 16:40

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що ЗСУ вже у Лимані.

– Ми уже в Лимані, але точаться бої, деталі будуть пізніше, – заявив він в Єдиних новинах.

До того ж Череватий зауважив, що окупанти масово просили про підмогу, але, “мабуть, всі дивились концерт на Красній площі”.

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Крім того, він зазначив, що звільнення Лиману має стратегічне значення, а саме є продовженням успішної харківської операції. Це також відкриває коридор для звільнення Донбасу – на Сватове, Кремінну, Сєвєродонецьк.

– Ну, і важливий психологічний момент – оточення великого угруповування противника, який перед цим хвалився своєю непереможністю. Це важливий момент для наших ЗСУ, які відчувають все більше свою силу та міць. Це нещівний психологічний момент для противника. Там, до речі, бились не останні війська, там билися професійні військові. Там бився БАРС так званий, це бойовий армійський резерв, – зауважив Череватий.

Він повідомив, що перед операцією там було до 5,5 тис. одиниць техніки РФ.

Зараз у п’ятьох деокупованих населених пунктах поблизу Лиману тривають стабілізаційні заходи, а саме пошук ворога, залишків боєприпасів, а також людей, яким потрібна допомога.

Також Череватий додав, що у цих населених пунктах тривали запеклі бої, тож є серйозні руйнування.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 жовтня, з’явилася інформація, що на в’їзді до Лиману, що на Донеччині, встановили український прапор.