Украинские военные установили государственный флаг в Лимане
На въезде в Лиман на Донетчине установили украинский флаг.
Соответствующее видео обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак.
— 1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг. Устанавливаем его на нашей земле. Лиман – это Украина, – сказал украинский военный.
Напомним, сегодня спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска окружили россиян в районе Лимана.
Он объяснил, что освобождение этого города на Донетчине от российских оккупантов важно. По его словам, это является очередным шагом для деоккупации украинского Донбасса.
После освобождения Лимана у украинских военных появится возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в сейчас в окружении в Лимане находятся около 5 тыс. военнослужащих РФ.