Октябрь, 01 в 13:26

На въезде в Лиман на Донетчине установили украинский флаг.

Соответствующее видео обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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— 1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг. Устанавливаем его на нашей земле. Лиман – это Украина, – сказал украинский военный.

Напомним, сегодня спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска окружили россиян в районе Лимана.

Он объяснил, что освобождение этого города на Донетчине от российских оккупантов важно. По его словам, это является очередным шагом для деоккупации украинского Донбасса.

После освобождения Лимана у украинских военных появится возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в сейчас в окружении в Лимане находятся около 5 тыс. военнослужащих РФ.