Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту, ворог несе втрати – ОК Південь

Жовтень, 02 в 21:06

Спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров повідомив, що на півдні вздовж усієї лінії фронту продовжуються активні бойові дії.

– Продовжуються активні бойові дії вздовж усієї лінії фронту. Силами оборони продовжується здійснення вогневого ураження позицій, сил і засобів противника, запобігання введенню в бій його резервів. Зокрема триває вогневий контроль мостів та переправ, ураження логістичних центрів та пунктів базування ворожих підрозділів, – каже спікер.

Він зазначив, що противник зосереджує основні зусилля на утриманні окупованих територій, нанесенні втрат Силам оборони та стримуванні наступу українських військових.

Крім того, ворог активно використовує дрони-камікадзе та безпілотні летальні апарати-розвідники з метою збирання даних щодо ситуації, завдання ураження та психологічного тиску.

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За словами Назарова, ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня протягом ночі виконали понад півтори сотні вогневих завдань по районах зосередження живої сили та озброєнню ворога, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та за складами боєприпасів у Херсонському районі.

За підтвердженими даними, знищено 38 окупантів.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області.