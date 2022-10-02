Жовтень, 02 в 7:31

В окупованому Криму росіяни продовжують мобілізувати місцевих чоловіків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на території окупованого півострова триває формування мотострілецької дивізії з місцевого чоловічого населення, чоловіків із Краснодарського краю та республіки Адигея.

Зараз дивляться

До пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, що базується в місті Севастополь, прибуло близько 2 тис. відмобілізованих осіб.

Наразі військові частини противника в Криму приведені у повну бойову готовність, проводяться заходи з розосередження підрозділів.

У Генштабі повідомляють, що до міста Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу РФ, прибуло близько 5 тис. нових мобілізованих.

Наразі в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тис., решта – у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. Розпочались заняття з бойової підготовки.

Варто зауважити, що з Москви та Пітера практично нікого не забирають у рамках мобілізації.