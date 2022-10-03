Україна демонструє успіхи на Херсонщині та змінює динаміку бою на свою користь – Міноборони США

Жовтень, 02 в 22:34

Україна демонструє успіхи на Херсонщині та продовжує протистояти російській агресії.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін і додав, що відбулися “своєрідні зміни в динаміці поля бою”.

Остін пояснив цю зміну навичками українських військових та їх стратегічним використанням зброї, поставленої союзниками США та НАТО.

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– Те, що ми спостерігаємо зараз, – це своєрідна зміна динаміки поля бою. Вони досягли дуже хороших результатів у Харківській області і вирішили скористатися можливостями, що відкриваються. Боротьба на Херсонщині триває трохи повільніше, але прогрес є, — сказав Остін.

Він також додав, що українські військові використовували “такі технології, як HIMARS”, і застосовували їх “правильним чином” для “атак на склади, командування та управління, що забирає у РФ значні можливості”.

При цьому, на його думку, українці “змінили динаміку і це створило можливість для маневру”.