ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана
Вооруженные Силы Украины подтвердили, что пять населенных пунктов возле Лимана уже освобождены.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
– Рашистская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки – освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия, – цитирует Череватого пресс-служба ВСУ в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лиман полностью зачищен от российских захватчиков.
Напомним, 1 октября украинский флаг установили на въезде в город Лиман Донецкой области.
Минобороны РФ заявило о том, что якобы отвело войска из Лимана. Тем временем замминистра обороны Анна Маляр заявила, что бои в Лимане еще продолжались.