ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана

Октябрь, 02 в 20:09

Вооруженные Силы Украины подтвердили, что пять населенных пунктов возле Лимана уже освобождены.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

– Рашистская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки – освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия, – цитирует Череватого пресс-служба ВСУ в Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лиман полностью зачищен от российских захватчиков.

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Напомним, 1 октября украинский флаг установили на въезде в город Лиман Донецкой области.

Минобороны РФ заявило о том, что якобы отвело войска из Лимана. Тем временем замминистра обороны Анна Маляр заявила, что бои в Лимане еще продолжались.