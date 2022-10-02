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Факти / Україна

ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману
Фото: Міноборони

Збройні Сили України підтвердили, що п’ять населених пунктів біля Лиману вже звільнено.

Про це повідомив представник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Рашистське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишево, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи, – цитує Черевого прес-служба ЗСУ у Telegram.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Лиман повністю зачищено від російських загарбників.

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Нагадаємо, 1 жовтня український прапор встановили на в’їзді до міста Лиман Донецької області.

Міноборони РФ заявило про те, що нібито відвело війська з Лиману. Тим часом, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бої в Лимані ще тривали.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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