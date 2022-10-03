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Поразка під Лиманом та невдала мобілізація кардинально змінили інформаційний простір у РФ – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Поразка під Лиманом та невдала мобілізація кардинально змінили інформаційний простір у РФ – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни ISW відзначили кардинальні зміни в російському інформаційному просторі після поразки військ РФ під Лиманом та Харківської області, а також на тлі невдач часткової мобілізації Росії. Також аналітики зазначили, що українські сили продовжили наступ у районі Лиману Донецької області та прорвали російські оборонні позиції на північному сході Херсонської області.

Поразка Росії в Харківській області та Лимані у поєднанні з нездатністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінює російський інформаційний простір, як зазначають експерти.

– ЗМІ, що спонсоруються Кремлем, і російські блогери – відома спільнота Telegram, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів – сумують через втрату Лиману, одночасно критикуючи бюрократичні провали часткової мобілізації, – йдеться у звіті ISW.

Як пишуть експерти, джерела у Кремлі та блогери пов’язують поразку під Лиманом та в Харківській області з нездатністю російських військових забезпечити належне постачання та посилення російських військ на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо ходу війни.

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Ключові висновки зі звіту ISW:

  • Українські сили продовжували звільняти населені пункти на схід і північний схід від Лиману, звільнили Торське на Донеччині. Російські джерела стверджували, що російські війська відійшли зі своїх позицій на північний схід від Лиману, ймовірно, на позиції в районі Кремінної та вздовж шосе Р-66 Сватове-Кремінна.
  • Українські сили продовжили наступ на населені пункти на схід від Куп’янська та звільнили Ківшарівку Харківської області.
  • Російські війська продовжували безуспішно атакувати Бахмут, Виїмку та Авдіївку.
  • Українські сили відновили контрнаступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції у Золотій Балці та Хрещенівці.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська також звільнили Шевченківку та Любимівку, відтіснивши російські війська на нові оборонні позиції навколо Миколаївки.
  • Російські сили продовжували завдавати ударів по Кривому Розі та Миколаївській області за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136.
  • Депутати Держдуми Росії відкликали закон, який передбачав одноразову виплату мобілізованим у розмірі 300 000 рублів (близько 4980 доларів) та інші пільги, не пояснивши причини свого рішення.
  • Українські військові представники заявили, що російські війська формують мотострілецьку дивізію з мобілізованих із Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея.
  • Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи законопроєкт про приєднання так званих ДНР та ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей до РФ.
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Джерело: ISW

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