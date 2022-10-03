Поразка під Лиманом та невдала мобілізація кардинально змінили інформаційний простір у РФ – ISW

Жовтень, 03 в 7:16

Аналітики Інституту вивчення війни ISW відзначили кардинальні зміни в російському інформаційному просторі після поразки військ РФ під Лиманом та Харківської області, а також на тлі невдач часткової мобілізації Росії. Також аналітики зазначили, що українські сили продовжили наступ у районі Лиману Донецької області та прорвали російські оборонні позиції на північному сході Херсонської області.

Поразка Росії в Харківській області та Лимані у поєднанні з нездатністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінює російський інформаційний простір, як зазначають експерти.

– ЗМІ, що спонсоруються Кремлем, і російські блогери – відома спільнота Telegram, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів – сумують через втрату Лиману, одночасно критикуючи бюрократичні провали часткової мобілізації, – йдеться у звіті ISW.

Як пишуть експерти, джерела у Кремлі та блогери пов’язують поразку під Лиманом та в Харківській області з нездатністю російських військових забезпечити належне постачання та посилення російських військ на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо ходу війни.

Зараз дивляться

Ключові висновки зі звіту ISW:

Українські сили продовжували звільняти населені пункти на схід і північний схід від Лиману, звільнили Торське на Донеччині. Російські джерела стверджували, що російські війська відійшли зі своїх позицій на північний схід від Лиману, ймовірно, на позиції в районі Кремінної та вздовж шосе Р-66 Сватове-Кремінна.

Українські сили продовжили наступ на населені пункти на схід від Куп’янська та звільнили Ківшарівку Харківської області.

Російські війська продовжували безуспішно атакувати Бахмут, Виїмку та Авдіївку.

Українські сили відновили контрнаступ на півночі Херсонської області та закріпили позиції у Золотій Балці та Хрещенівці.

Російські джерела стверджували, що українські війська також звільнили Шевченківку та Любимівку, відтіснивши російські війська на нові оборонні позиції навколо Миколаївки.

Російські сили продовжували завдавати ударів по Кривому Розі та Миколаївській області за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136.

Депутати Держдуми Росії відкликали закон, який передбачав одноразову виплату мобілізованим у розмірі 300 000 рублів (близько 4980 доларів) та інші пільги, не пояснивши причини свого рішення.

Українські військові представники заявили, що російські війська формують мотострілецьку дивізію з мобілізованих із Криму, Краснодарського краю та Республіки Адигея.

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи законопроєкт про приєднання так званих ДНР та ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей до РФ.

Джерело: ISW