Октябрь, 04 в 12:58

Боевики террористического формирования “ДНР” “пригласили” иностранных наблюдателей на псевдореферендум о “присоединении” к РФ задним числом.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. Ведомство обнародовало перехваченные российские документы, регламентировавшие проведение фейкового “референдума” РФ на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Речь идет об образцах приглашений “иностранных наблюдателей” на псевдореферендум.

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По данным СБУ, эти так называемые письма подписал “глава центральной избирательной комиссии ДНР” В. Высоцкий 29 сентября, то есть спустя два дня после завершения псевдореферендума. Как известно, так называемое “голосование” проходило в течение 23-27 сентября.

При этом датой “регистрации” на фейковых приглашениях “иностранных наблюдателей” указано 20 сентября.

– Согласно полученным данным, представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев для участия в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных “наблюдателей”. Среди них граждане двух стран Европы и Центральной Азии, — отметили в СБУ.

Оккупанты хотели искусственно создать “присутствие” иностранцев на псевдореферендуме и таким образом легитимизировать незаконные действия РФ на международной арене.

Боевики “ДНР” оформили иностранных наблюдателей на псевдореферендуме задним числом – СБУ / 5 фотографий

Сотрудники СБУ уже идентифицировали местонахождение всех коллаборантов, предателей и их российских координаторов, причастных к проведению фейкового референдума.

Открыто производство по двум частям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Продолжаются меры по привлечению злоумышленников к ответственности.

Как известно, марионетки Кремля организовали 23-27 сентября псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии этих территорий.

Служба безопасности Украины уже сообщила о подозрении ряду лиц, причастных к организации псевдореферендумов РФ: среди них главарь террористического формирования “ЛНР” Леонид Пасечник.