Жовтень, 04 в 12:58

Бойовики терористичного формування “ДНР” “запросили” іноземних спостерігачів на псевдореферендум про “приєднання” до РФ заднім числом.

Про це поінформували в пресцентрі Служби безпеки України. Відомство оприлюднило перехоплені російські документи, які регламентували проведення фейкового “референдуму” РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Йдеться про зразки запрошень “іноземних спостерігачів” на псевдореферендум.

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За даними СБУ, ці так звані листи підписав “голова центральної виборчої комісії ДНР” В. Висоцький 29 вересня, тобто через два дні після завершення псевдореферендуму. Як відомо, так зване “голосування” відбувалося протягом 23-27 вересня.

При цьому датою “реєстрації” на фейкових запрошеннях “іноземних спостерігачів” вказано 20 вересня.

– Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагалися нібито запросити 16 іноземців для участі у фейкових заходах як зарубіжних “спостерігачів”. Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії, – зазначили в СБУ.

Окупанти хотіли штучно створити “присутність” іноземців на псевдореферендумі і таким чином легітимізувати незаконні дії РФ на міжнародній арені.

Бойовики “ДНР” оформили іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом – СБУ / 5 фотографий

Співробітники СБУ вже ідентифікували місцеперебування всіх колаборантів, зрадників та їхніх російських координаторів, причетних до проведення фейкового референдуму.

Відкрито провадження за двома частинами Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Тривають заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.

Як відомо, маріонетки Кремля організували 23-27 вересня псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію цих територій.

Служба безпеки України вже повідомила про підозру низці осіб, причетних до організації псевдореферендумів РФ: серед них ватажок терористичного формування “ЛНР” Леонід Пасічник.